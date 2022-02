Hans Gunsch " Resonanz "

Hans Gunsch widmet sich seit Jahren konsequent der bildnerischen Darstellung des Menschen in Öl auf Leinwand. Die Figuren befinden sich alleine oder mit anderen zusammen in einem Farbraum, der sie umgibt und durchdringt. Sein eigentliches Thema ist die Frage nach den unterschiedlichen Beziehungsqualitäten, dem, was zwischen den dargestellten Menschen geschieht. Der Titel der Ausstellung lautet „Resonanz“. Damit thematisiert Hans Gunsch auch das Verhältnis zwischen Bild und BetrachterIn. Welche Reaktionen rufen die einzelnen Gemälde bei der BetrachterIn hervor? In welches Verhältnis treten die BetrachterInnen zu den Gemälden? Dabei geht es um Offenheit für Neues und um einen freilassenden Austausch in der Begegnung

3G Nachweispflicht, FFP 2 -Maskenpflicht

Vernissage So 27. Feb 11 Uhr

Öffnungszeiten Fr und So 15 -18 Uhr

Eröffnung : Sonntag, 27.02.2022 – 11:00 Uh

Begrüßung: Karl Striebel

Einführung: Brigitte Tharin in interaktiver Begegnung mit dem Publikum

Künstlergespräch am Do 17.03.2022 – 19:00 Uhr Brigitte Tharin mit Hans Gunsch

3 G - Nachweispflicht , FFP2 - Maskenpflicht