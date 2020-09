Hans im Glück

Märchentheater von Johannes Galli für die ganze Familie (ab 3 Jahren). Als Lohn für sieben Jahre erhält der Diener Hans vom Meister einen großen Klumpen Gold. Für Hans heißt es: Hinaus in die Welt, hinaus ins Leben, hinaus in die Freiheit. Auf seinem Weg macht Hans so viele Tauschgeschäfte, bis er am Ende nichts mehr hat und begreift: Freiheit ist das höchste Glück. Es spielen: Iris Guggenberger und Dieter Großmann. / Stückedauer: 45 Min.