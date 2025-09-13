Ein Theaterstück als Kammerspiel über Mut, Zweifel und den Aufbruch ins Ungewisse zum Bauernkrieg 1525, das einen persönlichen, eindringlichen Blick auf die Anfänge des Deutschen Bauernkriegs im Jahr 1525 wirft.

Im Zentrum steht Hans aus Unlingen, ein einfacher Bauer, der unverhofft in den Strudel großer historischer Umbrüche gerät – und vor der Entscheidung steht, ob er Verantwortung übernimmt oder sein eigenes Leben schützt.

Es ist Fasnet im Februar 1525. Während die Menschen sich treffen und Fasnetsküchle essen, reden sie über die Missstände auf dem Land: unerträgliche Abgaben, gebrochene Rechte, wachsende Ungerechtigkeit. Immer mehr Bauern beginnen, sich zu organisieren. Sie suchen keine blinde Rebellion, sondern eine Reform auf Basis des göttlichen Wortes – der Bibel.

Hans, besonnen und angesehen, könnte zu einem Anführer der Bewegung in seiner Region werden. Als an einem kalten Februarsonntag drei Fremde aus Baltringen, Gammertingen und sogar aus den Reihen der Armee des Truchsess Georg von Waldburg vor seiner Tür stehen, beginnt ein intensiver innerer und äußerer Konflikt: Darf man zögern, wenn die Gerechtigkeit ruft? Andererseits: Was aber bedeutet das für seine Familie, seine Frau und die Kinder? Was heißt das für ihn selbst? „Hans im Krieg“ erzählt die große Geschichte des Bauernaufstands als intime Familiengeschichte voller Zweifel, Hoffnung und Widerstandskraft. Mit viel Spielfreude, eindringlicher Sprache und alten schwäbischen Ausdrücken öffnet das Stück einen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart.