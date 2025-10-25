Hans Joachim Heist

Beliebt, beleibt, berühmt: Der spitzbübische, hintersinnige, große Heinz Erhardt war ganz und gar in den deutschen Wirtschaftswunderjahren verwurzelt.

Aus ihnen schöpfte er seine Themen, und den Wirtschaftwunderkindern hielt der selbsternannte Schelm den Spiegel vor. Trotzdem entfaltet das höchst erfolgreiche Multitalent Erhardt – Musiker, Comedian, Schauspieler, Entertainer, Filmstar, Autor – weit über jene Zeit hinaus anhaltende Wirkung. Viele seiner Wortwitze und Reime sind längst als geflügelte Worte unsterblich. Sein Sammelband von 1970, „Das große Heinz Erhardt Buch“, wurde ein Millionen-Verkaufsschlager und ist noch heute im Handel verfügbar. Auf den Schultern dieses Riesen steht nun einer, der zwar nicht Erhardt, sondern Heist heißt, den davon abgesehen jedoch nichts, aber auch gar nichts vom Original-Heinz-Erhardt unterscheidet. Körperstatur? Erhardt. Brille, Haare, Frohgesicht: Erhardt! Gestik, Mimik, Ausdruck, aber Erhardt, wie er leibt (haha!) und lebt. Möglich wird dies alles nur, weil hier auf der Bühne ebenfalls ein erprobtes Multitalent aus Film, Fernsehen und ZDF heute show steht, das seinesgleichen sucht – oder in diesem Fall, gefunden hat. Genial kongenial beweist Heist: Der unsterbliche Heinz, Erhardt uns noch immer fest im Griff!