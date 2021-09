Hans Joas, Matthias Bormuth Im Bannkreis der Freiheit oder Die Macht des Heiligen

Gesellschaft. Die moderne Macht des Heiligen besitzt demnach auch im europäischen

Bannkreis der Freiheit gerade heute eine erstaunliche und widersprüchliche Wirksamkeit. Ihr geht der international renommierte Wissenschaftler Hans Joas, der am Committee of Social Thought in Chicago lehrt und lange das Max Weber-Kolleg in Erfurt leitete, in seinen Schriften nach, die im Suhrkamp Verlag eine begründete Alternative zum nachmetaphysischen Denken von Jürgen Habermas suchen. Das Gespräch mit Hans Joas will entlang der neuesten Schriften von Joas auch persönliche Hintergründe seiner religionsphilosophischen Leidenschaft ausloten, motiviert vom Anspruch des Gesellschaftswissenschaftlers, dass in der entzauberten Welt ein durchdachter Glauben weiter einleuchtend beschrieben werden kann: »Nicht metaphysische Weltbilder ziehen Menschen in den Bann von Religionen und nicht, wie Habermas meint, die sozialintegrative Wirkung der Rituale, sondern intensive außeralltägliche Erfahrungen, allein oder mit anderen, welche der Artikulation bedürfen und der Ermöglichung durch die Klugheit von Traditionen.« Matthias Bormuth

ist Professor für Ideengeschichte an der Universität Oldenburg und Kurator der Reihe Schreiben in entzauberten Zeiten. 2020 erschien sein Band Wir modernen Menschen. Über Max Weber.

Eine Veranstaltungskooperation von Literaturhaus Stuttgart, Hospitalhof/ Evangelisches Bildungszentrum und Internationales Zentrum für Kultur- und

Technikforschung der Universität Stuttgart

