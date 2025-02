Hans Kammerlander zählt zu den erfolgreichsten Höhenbergsteigern unserer Zeit. In seiner Biografie findet man mehr als 2500 Klettertouren und rund 50 Erstbegehungen. Doch bis es soweit war, musste der Südtiroler Ausnahme-Alpinist einen langen Weg zurücklegen. Davon erzählt der Vortrag: von Erfolgen und Rückschlägen, von glücklichen Stunden und menschlichen Tragödien.

Mit imponierenden Bildern und beeindruckenden Filmsequenzen bringt Kammerlander den Zuschauern die Bergwelt nahe. Interessant sind seine spannenden Schilderungen wie auch beeindruckende Ausschnitte aus Filmberichten. Am dritthöchsten Gipfel der Erde, dem Kangchendzönga, hatte sich Kammerlander schwere Erfrierungen zugezogen. Statt drei Achttausender zu besteigen, trat er den bitteren Weg ins Krankenhaus an. Ein Film-Team hat die spannendsten Momente festgehalten und auch extreme Bilder von der Skiabfahrt gemacht.

Bergsteigerlegende Hans Kammerlander kommentiert den Vortrag live in seiner unverwechselbaren, sympathischen Art und steht nach hinterher gerne für Fragen und Autogrammwünsche zur Verfügung.

Hans Kammerlander

Hans Kammerlander gehört zu den erfolgreichsten Extrem-Bergsteigern unserer Zeit. In Ahornach, einem kleinen Dorf an einem steilen Hang im Tauferer Ahrntal geboren, bestieg er als 8jähriger seinen ersten Dreitausender. Heimlich und hinter zwei Touristen her. Danach entdeckte der Südtiroler die zauberhafte Welt der Berge. Er bestieg zwölf der vierzehn Achttausender. Sieben davon an der Seite von Reinhold Messner. Er fuhr mit Ski vom Gipfel des Everest ab und durch die steilen Flanken des Nanga Parbat. Mit Reinhold Messner umrundete er auf den Landesgrenzen seine Heimat Südtirol. Er durchstieg die Nordwände von Ortler und Großer Zinne innerhalb von 24 Stunden. In der Zeit gelangen ihm auch alle vier Grate des Matterhorns. Als erstem Bergsteiger der Welt gelang Hans Kammerlander eine der beiden Versionen der Seven Second Summits, also der jeweils zweithöchsten Berge aller sieben Kontinente. Hans Kammerlander ist Bergführer und Skilehrer. Er lebt im Tauferer Ahrntal und ist Vater einer Tochter.