Er ist einer der absoluten Weltstars seines Genres. Ob in Europa, Asien oder Amerika: Mit atemberaubenden Auftritten begeistert der niederländische Illusionist Hans Klok seit mehr als zwei Jahrzehnten weltweit ein Millionenpublikum. Bevor er 2020 pandemiebedingt aus den USA nach Europa zurückkehrt, feiert er mit seiner neuen Show im zweitgrößten Hotel am Strip in Las Vegas riesige Erfolge. Die restlos ausverkaufte Premiere lockt die Showprominenz ins Excalibur und begeistert Medien und Publikum gleichermaßen. Vor den Augen der unvergessenen Jahrhundertmagier Sigfried & Roy scheint Hans Klok gemeinsam mit den Divas of Magic die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen. Monatelang strömen die Zuschauer ins Exalibur, wo Abend für Abend „The World‘s Fastest Magician“ das Unmögliche möglich zu machen scheint und mit aufsehenerregenden Illusionen und dramatischen Spezialeffekten sein Können eindrucksvoll unter Beweis stellt.