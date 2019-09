Hans-Martin Stier und die Shipping Company

In seinem Bühnenprogramm hisst Hans-Martin Stier für Sie die Segel, legt mit Ihnen ab und nimmt Sie mit in eine Zeit, als die Seefahrt nicht immer lustig war, als es noch Schauerleute und Stauer, Tallymänner und Schutenkapitäne gab; als es auf den Schiffen noch nach Kaffee roch, nach Gewürzen und faulen Bananen, weil die Ladung in Säcken, Kisten und Ballen verschifft wurde, statt dass sich Stahlboxen auf den Schiffsdecks türmen.

Hans-Martin Stier, der Schauspieler und Sänger, ist in den 60er Jahren zur See gefahren und hat Länder wie Australien, Brasilien und die Philippinen nicht nur bereist, er hat sie sich erarbeitet: als Decksjunge und Matrose, als Bootsmann und als Steuermann. Er rezitiert selbsterlebtes Seemannsgarn mit dem ihm ganz eigenen unverwechselbaren Timbre und singt passende Lieder dazu, altbekannte Stücke, neu interpretiert.

In seinem Bühnenprogramm nimmt Hans-Martin Stier Sie mit an Bord der Frachtschiffe der 60er Jahre und reist mit Ihnen gemeinsam zurück in seine abenteuerlichste Zeit. Begleitet wird er von seiner Band Shipping Company.

Versprochen wird ein Abend voller Abenteuer und Romantik, der zum Träumen einlädt und der die Sehnsucht nach der Zeit weckt, als Schiffe noch aus Holz waren und Seeleute aus Stahl.