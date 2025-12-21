Hans Schweikart: Es wird schon nicht so schlimm

Die szenische Lesung aus „Es wird schon nicht so schlimm“ hatte am 15. November 2025 ausfallen müssen, weil der bekannte Schauspieler kurzfristig erkrankt war.

Nun steht der Nachholtermin fest: Martin Brambach kommt gemeinsam mit Christine Sommer am Samstag, den 7. Februar 2026 nach Feuchtwangen. Um 20 Uhr werden sie in der Stadthalle Kasten aus Hans Schweikarts Erzählung aus den 1940er Jahren lesen: Sie erzählt die berührende Geschichte des Schauspielerpaares Lilly Hollmann und Gregor Maurer. „Es wird schon nicht so schlimm!“ bildete die Grundlage für Kurt Maetzigs berühmten Film „Ehe im Schatten“ (DEFA 1947). Hintergrund des Textes ist die wahre Geschichte von Meta und Joachim Gottschalk. Alle für den Abend gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.