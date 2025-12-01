Hans Sigl: Weiße Weihnacht

EINE LITERARISCHE SCHLITTENFAHRT

Darauf können sich seine zahlreichen Fans und Follower jetzt schon freuen! Hans Sigl, österreichischer Schauspieler und Moderator, bekennender Literaturfan und allseits beliebter ZDF „Bergdoktor“, geht im Dezember 2025 erstmals auf große vorweihnachtliche Lese-Tournee.

In dem von ihm selbst zusammengestellten literarischen Potpourri aus ebenso heiteren wie besinnlichen Geschichten von Autoren wie R.M. Rilke, H.C. Andersen, Oscar Wilde, Antoine de St. Exupery bis Luise Kaschnitz und Kurt Tucholsky sowie der berühmten „Geschichte vom Lametta“ führt Sigl mit Empathie (und einer gelegentlichen Prise Ironie) durch Freud und Leid sowie manch‘ wundersame Begebenheit der schönsten Jahreszeit. Seine entspannte Bühnenpräsenz macht diese literarische Schlittenfahrt zu einem besonderen Genuss: Denn Sigl verfügt über die hohe Kunst, sein Publikum einen ganzen Abend lang souverän mit Gefühl und Präsenz in fremde Welten zu entführen.

Musikalisch begleitet und stimmungsvoll gerahmt wird der Abend von vertrauten Freunden: Michael Armann, seit Jahrzehnten am Flügel, wenn Sigl Lesungen gibt, improvisiert mit Bassist Malte Tömißen und den Percussionistinnen Maria Schneider und Almuth Lustig kongenial über Weihnachtsklassiker wie „Jingle Bells“ oder „Stille Nacht“. Gleiches gilt für Katharina Königsfeld, erfolgreiche Orgel- & Klaviervirtuosin sowie renommierte Leiterin der Internationalen Kitzbüheler Orgelakademie, die bei einigen Terminen klangprächtig die Große Orgel ertönen lässt.

Hans Sigl: „Ich liebe die Nähe zum Live-Publikum. Neben meiner schauspielerischen Film- und TV-Tätigkeit habe ich schon immer davon geträumt, einen eigenen Literatur-Abend zu inszenieren und damit durch die Lande zu reisen. Dieser Traum wird jetzt wahr!“