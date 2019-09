Hans Well und die Wellbappn - Larifari

Hans Well ist das neunte von 15 Kindern des Schulmeisters Hermann Well und seiner Frau Gertraud Well aus dem Dorf Günzlhofen bei Fürstenfeldbruck. 1976 tat er sich mit seinen Brüdern Christoph und Michael zu der Musikgruppe “Biermösl Blosn” zusammen.

Diese Gruppe verband Melodien bayerischer Volksmusik mit hintergründigen und satirischen Texten in bayerischer Mundart. Mit ihren kritischen Texten erlangten die “Biermösl-Blosn” bald überregionale Bekanntheit u. a. mit schonungsloser Kritik an politischen Missständen und der Zusammenarbeit mit Kabarettist-Urgestein Gerhard Polt.

Nachdem sich 2012 die Biermösl-Blosn auflösten, tritt Hans Well zusammen mit seinen Kindern Sarah, Tabea und Jonas in neuer Formation auf, wo sie 2017 den Publikumspreis “Unterföhringer Mohr” bekamen.