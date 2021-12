Hans Well & Wellbappn - "Didl-Dudl"

Trotz der zunehmenden Senilität ihres greisen Vaters Hans Well gelingt es seinem unermüdlich geistreichen Nachwuchs (Sarah, Tabea und Jonas Well), den Hansi wieder zum Texten zu bringen und dann seine wirren Zeilen aufs ohrenschmausigste zu vertonen. Mit dem Programm Didl-Dudl wird der internationale Durchbruch in Ober-, Unter-, Nieder- und Hinterbayern, Groß-Franken und Schwaben frühestens ab 30. Februar 2021 erwartet. Verschiedene Pressestimmen legen dies nahe ... Auch auf Dialektpräzision wurde strengstens geachtet, um die rechtbayerisch-identitäre Sprachwurzel nicht zu gefährden. Hören Sie selbst in dieses Lieder-Biestum, es wird Sie aufwühlen!

Ermäßigter Eintritt für Schüler, Studenten, Azubis, Bufdis, FSJ/FÖJ-Leistende und Alg. II-Empfänger an der Abendkasse ab Veranstaltungsbeginn