Hans Well & Wellbappn

Für kleine Fluchten nach der Geburt eines 2. Kindes eignet sich nichts besser, als das Auto mit Instrumenten zu beladen und mit einem älteren Herrn auf einer Bühne zu stehen.

Sarah Well überredete ihren Vater, den Musikkabarettisten Hans Well (Biermösl Blosn, Wellbappn) zu einem neuen Programm.

Motto: Jugendwahn und Altersstarrsinn.

Mit dem genialen Hackbrettspieler und vielseitigen Musiker Komalé Akakpo bilden sie ein Trio. Sarah, 10 Jahre lang erfolgreiche Musikerin der Wellbappn vertont mit dem Spitzen-Musiker Komalé zukünftig die Texte von Hans Well beim „Betreuten Singen“.

Die Wellbappn garantieren auch in der neuen Formation politisch akutes, witziges Musikkabarett und beste bayrische Satire.