The Next Level

Europe Tour

HANS ZIMMER erklimmt das nächste Level: Mit seiner Show HANS ZIMMER LIVE - THE NEXT LEVEL stattet der mehrfache Oscar- und Grammy-Preisträger am 29. und 30. Oktober 2025 der Stuttgarter Schleyer-Halle einen Besuch ab.

HANS ZIMMER LIVE - THE NEXT LEVEL verspricht eine völlig neue Show mit bahnbrechenden elektronischen Sound-Elementen und einer spektakulären Lichtinszenierung, die Zimmers bisherige Produktionen noch übertreffen wird.

Der Komponist zahlreicher Filmmusik-Klassiker zeigt sich dabei einmal mehr als Ausnahmekünstler: "Für mich ist jede Show eine neue Entdeckungsreise. Mit 'The Next Level' möchte ich meine Fans überraschen und in eine noch nie dagewesene Klangwelt entführen."

Die neue Show steht für Zimmers unermüdlichen Drang, künstlerische Grenzen zu überschreiten, neue Wege zu gehen und seinen Sound stetig weiterzuentwickeln.

HANS ZIMMER hat mehr als 500 Projekte in allen Medien vertont, die zusammen mehr als 28 Milliarden Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt haben. Er wurde mit zwei Academy Awards, drei Golden Globe Awards, fünf Grammy Awards, einem American Music Award und einem Tony Award ausgezeichnet und war sechsmal für den Emmy nominiert.

Neben seinen preisgekrönten Kompositionen und weltweit anerkannten Erfolgen hat HANS ZIMMER auch sehr erfolgreiche Hans Zimmer Live-Tourneen auf der ganzen Welt absolviert.