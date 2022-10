Hanspeter Weiss: „Es liegt ein Schloss in Österreich“. Das katholische Haus Württemberg und seine österreichischen Wurzeln

Es liegt ein Schloss in Österreich,

das ist ganz wohl erbauet

von Silber und von rotem Gold,

mit Marmorstein gemauert.

(Volkslied)

In Altmünster am oberösterreichischen Traunsee steht in bevorzugter Lage so ein prächtiges Gebäude, das „Schloss Württemberg“.

Wie kommt ein Württembergisches Schloss nach Österreich? Wer waren die Erbauer? Warum ist das heutige Haus Württemberg katholisch? Welche Bezüge gibt es zu Schwäbisch Gmünd?

Hanspeter Weiss versucht einen Überblick über die Familiengeschichte des katholischen Zweiges des Hauses Württemberg zu geben. Die österreichischen Stationen sowie Ortsbezüge in Württemberg, besonders auch Gmünd-Lindach werden mit Schwerpunkt dargestellt und mit Bildern dokumentiert.