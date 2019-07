Hansy Vogt & Dui do on de Sell

Was passiert, wenn Badener und Schwaben gemeinsame Sache machen? Nun, heraus kommt ein Comedyabend mit Lachgarantie. Hansy Vogt hat sich längst einen Namen als Moderator (unter anderem im SWR), Sänger, Bauchredner und Entertainer gemacht. In seinem Soloprogramm präsentiert der Badener mit seiner natürlich-frischen Art Musik und Humor und gibt Einblicke in sein Leben. Das Duo Dui do on de Sell besteht aus Petra Binder und Doris Reichenauer. Die beiden schwäbischen Vollblut-Kabarettistinnen durchqueren charmant, authentisch und selbstironisch den alltäglichen Wahnsinn. Der Abend steht unter dem Motto „Freundschaftsspiel – badisch-schwäbische Zusammenkunft“ und wird von der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) präsentiert, zu der die Hohenzollerische Landesbahn (HzL) seit dem Jahr 2018 gehört.