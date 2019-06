HAP Grieshaber und die Pausa

HAP Grieshaber war einer der vielen bekannten bildenden Künstler, die seit Anfang der 1950er-Jahre immer wieder gestalterisch für die Pausa aktiv waren. Die Besonderheit an HAP Grieshabers Zusammenarbeit mit der Pausa war, dass nach seinen bildnerischen Arbeiten nicht nur die Dessins für Meterware entstanden, sondern auch eigenständige Kunstwerke. Der Holzschneider von der Achalm verstand es, sich die technische Möglichkeit des Bedruckens, vor allem auch von großflächigen Textilen, zunutze zu machen und daraus eine eigene Werkgruppe in seinem Oeuvre zu etablieren. Eine weitere Besonderheit der Zusammenarbeit HAP Grieshabers mit der Pausa verdeutlichen auch die Holzschnitte, die der Künstler für spezielle Anlässe und Publikationen der Firma entwarf und druckte, sowie die Ausstattung der Firmengebäude mit einer Vielzahl seiner Werke.

Catharina Geiselhart hat Europäischen Kunstgeschichte an den Universitäten Tübingen und Heidelberg sowie der Università degli Studi di Cassino, Italien studiert und war von 2005-2007 Wissenschaftliche Volontärin am Städtischen Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen. Seit 2007 arbeitet sie als selbständige Kunsthistorikerin. Ihre Dissertation zum Werk von HAP Grieshaber hat sie an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. vorbereitet.