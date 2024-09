Im Workshop „Happily bound“ untersucht Johannes Blattner gemeinsam mit den Teilnehmer*innen explorative und performative Möglichkeiten, die durch den permanenten Kontakt von zwei Körperteilen zweier Personen entstehen. Er arbeitet hierfür mit Prinzipien der Kontaktimprovisation und des zeitgenössischen Tanzes. In einem ausführlichen, spielerischen Warm Up lernen sich die Teilnehmer*innen auf physikalischer Ebene kennen. Kreislauf und Gelenke werden aufgewärmt und Prinzipien für das Nehmen und Geben von Gewicht, sowie des gegenseitigen Führens und Folgens erschlossen. Die Berührung im Workshop ist funktionaler Natur und es gibt jederzeit Raum, Grenzen zu setzen.

Im zweiten Teil des Workshops werden in wechselnden Paaren Berührungsfixpunkte festgelegt, welche als Ausgangspunkt für eine Bewegungsrecherche dienen und dessen ungezwungene Präsentation im Kurs. Welche aufregenden Möglichkeiten entstehen durch die festgelegte Limitation? Und welche Performativen Räume öffnen sich durch die Situation?

Der Workshop ist angelehnt an den Kreationsprozess der neuen Tanzperformance von Johannes Blattner. Das Duett „Bound“ welches er zusammen mit den Tänzern Elias Bäckebjörk und Paco Ladrón de Guevara choreografiert, feiert am 12.12.2024 im Theaterhaus Stuttgart Premiere. Die Teilnehmer*innen erhalten einen ausgewöhnlichen und spielerischen Einblick in den Entstehungsprozess und die künstlerische Herangehensweise des Stücks.