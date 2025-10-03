Happy Birthday Elvis! Präsentiert von Marco Spreider & Lea Hieronymus

Bis heute ist die Faszination und der Zauber um Elvis, King of Rock’n’Roll, ungebrochen.

Sein „Love me tender“-Timbre, der schmachtende „Always on my mind“-Blick, sein legendärer Hüftschwung und wohl auch das große „Are you lonesome tonight“-Feeling, das immer mitschwang, lebt in den Herzen seiner Fans bis heute weiter.

Die Live-Show 90 Jahre Elvis – Happy Birthday! entführt das Publikum mitten hinein „In the Ghetto“, in die mitreißende Welt des „Teddy Bear” of Rock’n’Roll. Und in die schillernde Lebensgeschichte dieses einzigartigen Sängers, Schauspielers und größten Entertainers aller Zeiten.

Der Münchner Sänger Marco Spreider (u.a. ARD „Herbstfest der Volksmusik“ 2009) führt mit der Musicaldarstellerin Lea Hieronymus durch einen lebendigen Abend voller Elvis-Songperlen, lustigen Anekdoten und Geschichten aus seinem Leben, die das Publikum so noch nie gehört hat. Mit viel Respekt vor dem großen Erbe dieses Weltstars, aber auch mit großer Stimme singt Marco Spreider „Can´t help falling in love” oder “My way” und klingt dabei sehr authentisch ohne Elvis kopieren zu wollen. Ob selbst am Klavier oder als Moderator im Talk mit Lea, zusammen geben sie die perfekten Entertainer: mal frech die Hüfte schwingend, mal über Anekdoten plaudernd oder witzelnd, mal im zweistimmigen Duett. Leas sympathisch-frische Jugendlichkeit und fröhliche Schlagfertigkeit shiftet die „90 Jahre Elvis Geburtstagsshow!“ ins 2.0-Level.

Ein stimmgewaltiger und mitreißender Abend voller Gefühl, berührender Songs und erheiternden Geschichten. Ein Live-Erlebnis, das das Publikum bewegt und beschwingt in die Nacht entlässt. Und was für eine würdevolle Hommage zum 90. Geburtstag des „King of Rock’n’Roll“.