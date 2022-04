Happy Birthday Israel Party

Parallel zur offiziellen Feier auf dem Schlossplatz, dem Israeltag, feiern wir in diesem Rahmen abends im Merlin:

Neben DJing vom DJ-Kollektiv Kippen & Kosmetik wird Jonas Engelmann (Herausgeber, Ventil Verlag) in einem multimedialen Vortrag den Band „Nächstes Jahr in“ als Comic-Beamung vorstellen. Für den im Mainzer Ventil Verlag erscheinenden Band „Nächstes Jahr in“ wurden ungewöhnliche Episoden jüdischen Lebens zusammengetragen und in Comicstrips übersetzt. Daraus formt sich ein Panorama 1.700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland – ein Blick auf die Vielfalt des Judentums, auf Ausgrenzung und Assimilation, Verfolgung, Aufbruch und Ankommen. Konzert: tba. Dazu gibt es Israelisches Essen und Getränke.

Eine Veranstaltung des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Stuttgart in Kooperation mit dem Merlin