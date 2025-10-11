Happy Birthday Kubaa

Konzerte, Tanz, Film, Theater, KUBAA Führungen und Vieles mehr zu entdecken für Groß und Klein.
19:00 Uhr Saxophon und Piano mit dem Duo DaVita im Foyer
11:00 bis 12:30 Uhr
Weißwurstfrühstück & Blasmusik
mit dem Städtischen Orchester (Veranstaltungssaal)
Tischreservierungen unter Tel. 07361 5587519 (Mo-Fr 9 bis 17 Uhr)
12:30 bis 14:00 Uhr
Mittagessen & Jazz Matinée
mit dem Blauen Krokodil (Foyer)
14:00 bis 16:00 Uhr
Kuchen & Klavier
mit Claus Wengenmayr (Foyer)
Kreative Vielfalt im KUBAA
14:00 Uhr KUBAA Führung (Treffpunkt Haupteingang)
14:00 bis 15:30 Uhr offene Ballettprobe (Musikschule 2. OG)
15:00 Uhr Theatercafé „Jubiläumscafé – viele Rollen, ein Zuhause“ - Geschichten und Basteln für Kinder ab 3 Jahren (Foyer)
Anmeldung unter spielraum@theateraalen.de
15:30 Uhr KUBAA Führung (Treffpunkt Haupteingang)
16:00 Uhr Konzert „Mehr Musik!“ mit dem Collegium Centro Verde (Veranstaltungssaal)
Abschluss Tanz & Kino
17:00 Uhr Ballettaufführung (Foyer)
17:30 Uhr Musikfilm „Greatest Showman“ (Kinosaal, FSK 6)