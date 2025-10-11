Happy Birthday Kubaa

Kulturbahnhof Aalen Georg-Elser-Platz 1, 73431 Aalen

Konzerte, Tanz, Film, Theater, KUBAA Führungen und Vieles mehr zu entdecken für Groß und Klein.

19:00 Uhr Saxophon und Piano mit dem Duo DaVita im Foyer

11:00 bis 12:30 Uhr

Weißwurstfrühstück & Blasmusik

mit dem Städtischen Orchester (Veranstaltungssaal)

Tischreservierungen unter Tel. 07361 5587519 (Mo-Fr 9 bis 17 Uhr)

12:30 bis 14:00 Uhr

Mittagessen & Jazz Matinée

mit dem Blauen Krokodil (Foyer)

14:00 bis 16:00 Uhr

Kuchen & Klavier

mit Claus Wengenmayr (Foyer)

Kreative Vielfalt im KUBAA

14:00 Uhr KUBAA Führung (Treffpunkt Haupteingang)

14:00 bis 15:30 Uhr offene Ballettprobe (Musikschule 2. OG)

15:00 Uhr Theatercafé „Jubiläumscafé – viele Rollen, ein Zuhause“ - Geschichten und Basteln für Kinder ab 3 Jahren (Foyer)

Anmeldung unter spielraum@theateraalen.de

15:30 Uhr KUBAA Führung (Treffpunkt Haupteingang)

16:00 Uhr Konzert „Mehr Musik!“ mit dem Collegium Centro Verde (Veranstaltungssaal)

Abschluss Tanz & Kino

17:00 Uhr Ballettaufführung (Foyer)

17:30 Uhr Musikfilm „Greatest Showman“ (Kinosaal, FSK 6)

Info

Freizeit & Erholung, Konzerte & Live-Musik, Theater & Bühne
