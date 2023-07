Im Abendlicht bezaubern die romantischen Gassen, Türme und die historische Kulisse Bad Wimpfen‘s besonders eindrücklich.

Erleben Sie den entspannten Abschluss eines Arbeitstages und tauchen Sie ein in die Historie und Romantik der schönen Altstadt. Die Führung dauert ca. 1 Stunde.

Im Abschluss After Work Abende in Gastronomie und Handel in der Altstadt von Bad Wimpfen.