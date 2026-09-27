Happy jungle Show - Rodscha & Tom

Was bleibt Euren Kindern wirklich im Herzen? Ein Spielzeug, das irgendwann vergessen wird – oder ein Erlebnis voller Musik, Begeisterung und Lachen? Die HAPPY JUNGLE SHOW schenkt Euch genau diese besonderen Momente – echte Familienzeit, die verbindet.

Am 12. November 2026 präsentieren wir begeistert unsere brandneue HAPPY JUNGLE SHOW – Die lebendige Urwaldshow von Rodscha und Tom in Kooperation mit der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG. Freude für Klein und Groß ist hier garantiert! Die mitreißenden Lieder, begleitet von einprägsamen Beats und stärkenden Texten, versprechen gute Laune und verbreiten Herzlichkeit.

Ein Erlebnis, das ihr als Familie nie vergesst!

Jetzt Tickets sichern und nicht verpassen!