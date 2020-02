Harald Huss erzeugt Farbkompositionen, die uns sofort in ih-ren Bann ziehen. In seiner Malerei steht immer eine Farbe im Mittelpunkt. Sie füllt den Hauptraum des Bildes. Bis zu vierzig Schichten legt er dafür über- und nebeneinander. Diese Farb-nuancen scheinen miteinander zu schwingen, ein ganz unver-wechselbarer Farbklang entsteht. In seinem unerschöpflichen Variationsreichtum führt er vor, wie Farbe wirken kann. Wir erfahren in seinen Bildern, welche Stimmungen sie erzeugt, je nachdem welche Töne kombiniert werden, wie ein und die-selbe Farbe in unterschiedlicher Nachbarschaft ganz anders wirkt.