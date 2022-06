Das Harald Schwer-Quintett spielt den typischen „Shearing-Sound“ in der Original-Besetzung des George-Shearing-Quintetts.

Jazzpianist Shearing hat die Bigband-Musik der Swingära in eine kleinere Besetzung transponiert und kreierte damit einen speziellen Sound aus dem Unisono-Spiel von Vibraphon, Gitarre und Klavier. Der „Shearing-Sound“ wurde weltberühmt. Dazu haben auch Kompositionen wie „Lullaby of Birdland“ beigetragen.

Die Musiker des Quintetts mit Harald Schwer am Piano, Dizzy Krisch am Vibraphon, Karl Koller an der Gitarre, Wolfgang Mörike am Bass und Dieter Schumacher am Schlagzeug gehören alle zur anerkannten Spitze des europäischen Jazz und das Harald Schwer-Quintett daher inzwischen zu den gefragten Bands im Mainstream-Jazz in dieser Szene.

Dizzy Krisch (vib)

Karl Koller (git)

Harald Schwer (p)

Wolfgang Mörike (b)

Dieter Schumacher (dr)