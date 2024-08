«HARD ROCK - POWER METAL - NIGHT : Heavy Metal Festival mit SKØL BANDIT, CRIME und mehr!»

Am 16. November 2024 verwandelt sich die CHAPEL in Göppingen in ein Infield für Hard Rock und Heavy Metal. Die Hard Rock - Power Metal Night präsentiert stolz die Headliner SKØL BANDIT und CRIME, eine der einflussreichsten Metal-Bands aus der Region. Dabei werden SKØL BANDIT Ihre Songs aus dem neu eingespielten Durchbruchalbum «RESURRECTION» performen.

Aber das ist noch nicht alles! Als weitere Band an diesem Abend erwartet euch:1.Attractive Addiction: Mit einem Sack voll Power im Gepäck sind sie bereit, die Bühne zu rocken.

Seid dabei, wenn die Bühne bebt und die Gitarren heulen! Tickets gibt es auf der offiziellen Website. Einlass ist um 18:00 Uhr, Beginn um 19:00 Uhr. Stay tuned für weitere Ankündigungen - es wird episch!