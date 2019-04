Hardcore Bash 2 - Dead Wrong EP Release

Dead Wrong - Dead Wrong aus Stuttgart machen seit 2016 Hardcore. Mit ihrer 3. EP “PMA“, die am 03.05.2019 erscheint, will sich die Truppe in der Szene ihr bereits vorhandenes Standing weiter ausbauen. Die live Performance von Dead Wrong lässt niemanden still stehen. Hardcore sowie Metalfans kommen hier definitiv auf Ihre Kosten.

Cancel - https://cancel.bandcamp.com - Steckbrief - Cancel is a hardcore band based in Lucerne, Switzerland and was founded in 2011. Right away they recorded their first EP ‘Our Hearts’. Their track ‘Who Am I’ was awarded with the Kickass Award for the “Best Song 2012” by the local radio station 3fach.

Lamagra - Zur Gründungszeit (2000) war noch nicht genau klar, welche Metalrichtung die Band einschlagen sollte, doch nach und nach wurde die musikalische Aggressivität in den Songs immer deutlicher. Heute hat sich eine gute Mischung aus hartem und gleichzeitig melodischem Death-/ Thrash Metal herauskristallisiert. Die Texte sind alles andere als dummes Dahergefasel von sinnloser Gewalt, sondern sie handeln von sozialkritischen Themen wie Krieg, Hass, Leid, Gewalt und Tod, verursacht durch die, nach Macht und Profit strebende, Menschheit selbst. Lamagra ist eine Warnung an die Menschheit, dass es so nicht weitergehen kann.

Monosphere - Monosphere haben sich 2015 aus der Asche von Lost Without Direction in Mainz gegründet. Nach jahrelanger Banderfahrung, zwei EPs und einem Album, veränderte sich auch der Sound hin zu einem interessanten Mix aus Melodic Hardcore und Post Metal, der schnell auf großen Anklang stieß. Mit jeder Menge Energie teilten die Mitglieder von Monosphere bereits die Bühne mit Bands wie Darkest Hour, Breakdown Of Sanity, War From A Harlots Mouth, Unprocessed und vielen mehr. Im Fokus der Performance liegt insbesondere die expressive Darbietung der Musik, die die Liveshow von Monosphere zu einer emotional berührenden Erfahrung macht.