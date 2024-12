Hardorp & Mayer – Verbindung mit dem höheren Selbst

Wie komme ich in eine meditative Vertiefung, die mich an meine eigenen geistigen Quellen anbindet? In dem Kurs geht es darum, das »Auge im Orkan des Lebens« zu finden. Wir lernen uns zu zentrieren und in feinstofflichen und geistigen Ebenen aufzuwachen. Dies erquickt und rückt Wesentliches in den Mittelpunkt. In dem Kurs stehen praktische Übungen mit anschließendem Erfahrungsaustausch im Zentrum. Wir arbeiten auf westliche Art auf Basis der Anthroposophie und lernen die verschiedensten Meditationsmöglichkeiten kennen. Nachmittags gehen wir in die Natur, um die Anbindung an die Elementarwelt zu finden. An der Körperhaltung wird mit der Alexandertechnik gearbeitet. Der Kurs ist für Anfänger und Erfahrene geeignet.

Freitag, 31. Januar, 19–22 Uhr

Samstag, 1. Februar, 9.30–20 Uhr

Sonntag, 2. Februar, 9.30–13.30 Uhr