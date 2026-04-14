Hardrockkeller Revival

Club Thing

Im Wasser 1, 72555 Metzingen

Da war die Welt noch heil und der Korea geil

HARDROCK KELLER REVIVAL PARTY im Club Thing e.V.

Am 08. Mai 2026 ist der Hardrock Keller nach sehr sehr langer Zeit wieder zurück im Club Thing Metzingen!

> Hardrock auf 2 Floors

> Live Cover Band WISHING WELL

> Aftershow mit der Legende DJ ÖLF

> Special Drinks & FoodTruck @archie_on_tour_

Einlass: 19:30 Uhr

Eintritt: 10€ an der Abendkasse

Lust auf Merchandise? Dann holt Euch schnell die Tickets mit T-Shirt (limitiert)

Nähere Info`s zum VVK gibt's über den Link https://clubthing.ticket.io/9Tv66KC1/

Gerne folgt uns auf Insta und Facebook

Wir freuen uns auf Euch und auf einen Legendären Abend

Euer ClubThing