Hardrockkeller Revival

Club Thing
Im Wasser 1, 72555 Metzingen
Da war die Welt noch heil und der Korea geil
HARDROCK KELLER REVIVAL PARTY im Club Thing e.V.
Am 08. Mai 2026 ist der Hardrock Keller nach sehr sehr langer Zeit wieder zurück im Club Thing Metzingen!
> Hardrock auf 2 Floors
> Live Cover Band WISHING WELL
> Aftershow mit der Legende DJ ÖLF
> Special Drinks & FoodTruck @archie_on_tour_
Einlass: 19:30 Uhr
Eintritt: 10€ an der Abendkasse
Lust auf Merchandise? Dann holt Euch schnell die Tickets mit T-Shirt (limitiert)
Nähere Info`s zum VVK gibt's über den Link https://clubthing.ticket.io/9Tv66KC1/
Gerne folgt uns auf Insta und Facebook
Wir freuen uns auf Euch und auf einen Legendären Abend
Euer ClubThing