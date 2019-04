HardSpot pres. Regain

2015 mit seinem Track "Push it To The Limit" ging es richtig los.Ab da ging es steil bergauf und er lieferte Tracks wie "Broken","For The Streets (Remix)", "About Me", "Brains Hit the Floor","Xorcism". 💥

Am 1.5.2019 wird sein neues Album "Out of Bounds" veröffentlicht!Genau rechtzeitig bevor er zu uns kommt! Seid dabei!

🔥 QAPITAL, FATALITY, EMPORIUM, DEFQON.1, THE QONTINENT, REVERZE, HARDBASS…. sind nur einige der Festivals, auf denen dieser Artist bereits gespielt hat oder dieses Jahr noch spielen wird.

🔥Sein experimenteller Sound 🔊 ist durch seine zerstörerischen Kicks, die Atmosphären und kraftvollen Vocals immerwieder deutlich zu erkennen.

And now we proudly present you the Polish RAWnamite:

🔊 Regain 🔊

Support Acts:

🎧 DJ MoRise

🎧 Dark Templars

🎧 DJ Deadlock vs. HekTeka

🎧 Crucial Xperience vs. Zelecter