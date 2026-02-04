Harfe & Poesie Eine musikalisch-poetische Auszeit im Frühling

Wenn die Tage wieder länger werden, die Bäume Knospen treiben und die Amsel flötet, steht der Frühling vor der Tür.

Der perfekte Zeitpunkt, um nach dem langen Winter einmal innezuhalten und sich eine musikalisch-poetische Auszeit für die Seele zu gönnen.

Die Autorin, Harfenistin und Literaturwissenschaftlerin Nina Piorr lädt Sie ein zu einer feinsinnigen musikalischen Reise durch ferne Länder und Epochen, von Renaissance über Barock, französischem Impressionismus bis hin zu etwas Tango, Jazz und Klassikern der Filmmusik. Zu den luftig-leichten Klängen ihrer Konzertharfe hören Sie poetische Prosa sowie Gedichte aus Nina Piorrs erstem Lyrikband „Wo sich Himmel und Erde berühren, steht die Welt Kopf.“