Harfenkonzert mit Nina Piorr

SONNENTUPFEN, BLÄTTERWISPERN, HARFENKLÄNGE

Tauchen Sie ein in die Sommerfülle und gönnen Sie sich eine sommerliche Auszeit im blühenden Botanischen Obstgarten: Die Autorin, Literaturwissenschaftlerin und Harfenistin Nina Piorr lädt ein zu einer literarischen Klangreise auf der Konzertharfe durch ferne Länder und Epochen - von Irland nach Frankreich, von Spanien bis in die Südsee, von der melancholischen Renaissance- und der prunkvollen Barockmusik bis hin zum französischen Impressionismus und klangschöner Weltmusik.

Dazu hören Sie stimmungsvolle Lyrik und Prosa von Nina Piorr.

Treffpunkt: im Buchenhain beim kleinen Tempel - bei schlechtem Wetter in der Elementa-Werkstatt