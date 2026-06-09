Harfenkonzert mit Nina Piorr

Konzert

bis

Botanischer Obstgarten Heilbronn Im Breitenloch / Ecke Kübelstraße 7, 74076 Heilbronn

SONNENTUPFEN, BLÄTTERWISPERN, HARFENKLÄNGE

Tauchen Sie ein in die Sommerfülle und gönnen Sie sich eine sommerliche Auszeit im blühenden Botanischen Obstgarten: Die Autorin, Literaturwissenschaftlerin und Harfenistin Nina Piorr lädt ein zu einer literarischen Klangreise auf der Konzertharfe durch ferne Länder und Epochen - von Irland nach Frankreich, von Spanien bis in die Südsee, von der melancholischen Renaissance- und der prunkvollen Barockmusik bis hin zum französischen Impressionismus und klangschöner Weltmusik.

Dazu hören Sie stimmungsvolle Lyrik und Prosa von Nina Piorr.

Treffpunkt: im Buchenhain beim kleinen Tempel - bei schlechtem Wetter in der Elementa-Werkstatt

Info

Botanischer Obstgarten Heilbronn Im Breitenloch / Ecke Kübelstraße 7, 74076 Heilbronn
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - Harfenkonzert mit Nina Piorr - 2026-07-25 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Harfenkonzert mit Nina Piorr - 2026-07-25 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Harfenkonzert mit Nina Piorr - 2026-07-25 15:00:00 Outlook iCalendar - Harfenkonzert mit Nina Piorr - 2026-07-25 15:00:00 ical

Tags