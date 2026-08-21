Harfenkonzert mit Samira Nowarra

Das Konzertprogramm „Mondblumen“ steht sinnbildlich für das stille Auf-blühen von Schönheit in der Nacht – für jene flüchtigen Momente, in denen Erinnerungen, Gedanken und Gefühle besonders intensiv werden.

Das Konzertprogramm „Mondblumen“ steht sinnbildlich für das stille Auf-blühen von Schönheit in der Nacht – für jene flüchtigen Momente, in denen Erinnerungen, Gedanken und Gefühle besonders intensiv werden. Wie eine Sommernacht entfaltet sich das Konzert von der Dämmerung bis zum ersten Morgenlicht: geheimnisvoll, traumverloren und zugleich voller Lebendigkeit.

Auf dem Programm stehen Werke von John Dowland, Henriette Renié, Guillaume Connesson, Germaine Tailleferre, Deborah Henson-Conant und weiteren Komponistinnen und Komponisten. Mal leise flüsternd, mal kraftvoll und rhythmisch zeigt sich die Harfe in all ihren Facetten.

Samira Nowarra zählt zu den vielversprechenden Harfenistinnen ihrer Generation. Die Barockharfenistin, Musikpädagogin und Musikphysiologin studierte in Zürich und Freiburg und konzertiert international als Solistin sowie mit renommierten Ensembles wie dem SWR Symphonieorchester, der Cappella Aquileia und der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen unterstreichen ihre künstlerische Qualität.