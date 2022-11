Harlekin THEATERSPORT

THEATERSPORT – ein Spektakel, ein Volksfest, eine moderne Commedia dell’ Arte, eine wilde Mischung aus Schauspiel, Musik, Pantomime, Tanz, Schlagfertigkeit und einer gehörigen Portion „Irrsinn Pur“.

Jede Vorstellung ist eine echte Premiere, eine (leider!) unwiederholbare Uraufführung. Jede Aufführung ist anders und immer wieder neu. Kribbeln. Lampenfieber. Das macht sicher auch den Reiz und die Faszination für das Publikum aus: denn niemand – weder Spieler noch Zuschauer – weiß vorher, was passiert und wie was passiert. Nur eins ist sicher: Alles ist improvisiert. Garantiert! Bei der theatersportlichen Impro-Show improvisiert ein Team zu Vorschlägen aus dem Publikum. Man fiebert also mit, feuert an, buht oder bricht „spontan in Beifall“ aus. Bei der Harlekin-Impro-Show kann nahezu alles zum Thema gemacht und auf überraschende Weise präsentiert werden. Selbst „unmögliche“ Begriffskombinationen sind dabei erlaubt, denn den Akteuren gelingen die abenteuerlichsten Assoziationen.