Harmonic Brass Quintett

Konzert mit Hans Zellner, Elisabeth Fessler (Trompeten), Andreas Binder (Horn), Alexander Steixner (Posaune) und Karl-Wilhelm Hultsch.

Harmonic Brass wurde 1991 gegründet. Um den Lebensunterhalt zu sichern, spielten die Musiker:innen noch in anderen Berufsorchestern oder unterrichten. Im Jahre 1997 entschieden sich die Musiker, die allesamt eine Hochschulausbildung und Orchester-Engagements hinter sich hatten, exklusiv als Kammermusik-Ensemble tätig zu sein.

Das Ensemble bietet Bläsermusik verschiedener Epochen und Stilrichtungen dar. Zum Repertoire gehören klassische Werke und selbst geschriebene Arrangements und Kompositionen und moderne Stücke aus aller Welt. Zusätzlich werden humorvolle Zwischenmoderationen geboten.

Harmonic Brass bestritten Tourneen durch ganz Europa, Japan, Südkorea, Nord- und Südamerika, den Nahen Osten und Südafrika, unter anderem im Auftrag des Goethe-Instituts.

Bis 2021 haben Harmonic Brass 39 CDs veröffentlicht. Hier bieten sie auch ihre Harmonic Brass Series an, Arrangements und Kompositionen für Blechbläser-Quintett, Posaunenchöre und Brass-Ensembles in verschiedenen Besetzungen. Außerdem sind die Musiker:innen Dozenten bei Workshops und Meisterkursen für Blechbläser.