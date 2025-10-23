Im neuen Programm Gipfelstürmer macht sich Harmonic Brass auf den langen, beschwerlichen Weg vom Tal hinauf auf einen strahlend-schönen Gipfel und scheut dabei keine Hindernisse.

Das Quintett begibt sich für das Publikum in große Gefahr. Weder Stein und Geröll, noch vermeintlich unspielbare Werke können die fünf Gipfelstürmer aufhalten.

In Siebenmeilenstiefeln überqueren diese Abenteurer einen musikalischen Gletscher der Extraklasse und locken mit wilden Panoramen. Hauptwerk in einem sensationellen Arrangement für Blechbläserquintett: Die Alpensinfonie von Richard Strauss. Windmaschine und Gewitter inklusive!