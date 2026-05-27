Harmonie im Glas - Cello-Konzert auf dem Weingut

Erleben Sie wohlklingende Cello-Musik mit passend dazu abgestimmten Weinen, im schönen Innenhof des Weingut Blatt in Brackenheim-Hausen.
Info
Matthias Blatt Weingut Nordheimer Weg 2/1, 74336 Brackenheim
Konzerte & Live-Musik
zum ersten Mal Weine mit allen Sinnen genießen
bis
Matthias Blatt Weingut Nordheimer Weg 2/1, 74336 Brackenheim
Erleben Sie wohlklingende Cello-Musik mit passend dazu abgestimmten Weinen, im schönen Innenhof des Weingut Blatt in Brackenheim-Hausen.
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