Harmonie und Leidenschaft

Spielerische Eleganz und virtuose Brillianz verbinden sich in Mozarts Violinkonzert Nr. 5, dessen Finale mit lebhaften, orientalisch anmutenden Rhythmen überrascht, weshalb das Werk auch den Beinamen „Türkisches“ trägt.

Joaquín Rodrigos „Concierto de Aranjuez“ vereint Violine, Stimme und das Orchester gekonnt für ein besonderes Highlight des Abends. Weitere Ausschnitte aus Oper und Musicalentführen das Publikum in dramatische Szenen und ergreifende Musik. Mit Veronika Eberle, Bryn Terfel und Martin Panteleev stehen drei musikalische Größen auf der Bühne,die dem Publikum im Carmen Würth Forum bestens vertrautsind. So begeistert Eberle erneut mit brillanten Geigenklängen, Terfel mit seiner ausdrucksstarken Bühnenpräsenz und Panteleev führt das Orchester wie gewohnt mit seiner nuancierten Gestaltungskraft.

Wolfgang Amadeus Mozart Konzert für Violine und Orchester Nr. 5 in A-Dur, KV 219

Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez für Singstimme, Violine und Orchester

Ausschnitte aus Bühnenwerken von Wolfgang Amadeus Mozart bis Richard Wagner

Veronika Eberle | Violine

Sir Bryn Terfel | Bassbariton

Martin Panteleev | Dirigent

Würth Philharmoniker