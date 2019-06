× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Eröffnungskonzert der Böblinger Promenadenkonzerte 2019 mit der Stadtkapelle Böblingen und Dirigent Daniel Wolkober.

Im Rahmen der etablierten Böblinger Veranstaltungsreihe Sommer am See werden vom 22. bis 26. Juli zum vierten Mal in Böblingen Promenadenkonzerte stattfinden. Die Umgebung am Oberen See ist dabei stilecht. Allabendlich präsentieren verschiedene Musikvereine und Ensembles aus Böblingen und der Region in der halboffenen, überdachten Alten TÜV-Halle ein ausgewähltes musikalisches Programm.

Das Programm im Überblick:

Mo. 22.07.2019 Eröffnungskonzert 19.30 Uhr

Stadtkapelle Böblingen

Di. 23.07.2019 Abendkonzert 19.30 Uhr

Honk & Blow, Bierlingen

Mi. 24.07.2019 Abendkonzert 19.30 Uhr

Stadtkapelle Holzgerlingen

Do. 25.07.2019 Abendkonzert 19.30 Uhr

Strohgäu Brass, Münchingen

Fr. 26.07. 2019 Abschlusskonzert 19.30 Uhr

Feuerwehr-Musikkapelle Dagersheim