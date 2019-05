Harold Lloyd: Why Worry,

Kino mit Piano-Livemusik von Richard Siedhoff.

USA 1923, ca. 60 min

Harold Lloyd gilt als das dritte Genie der stummen Hollywood-Komödie. "Why Worry" ist eine äußerst skurrile Geschichte über einen Hypochonder, der versehentlich auf einer pazifischen Insel in eine Revolution hineingerät, sich mit einem bärtigen Riesen anfreundet und mit Hilfe einer hübschen Krankenschwester am Ende den Krieg gewinnt. Die Liebe kommt natürlich auch nicht zu kurz. Ein Feuerwerk der großen Gags!

Eintritt: 14 €, ermässigt 12 €, Förderticket 18 €