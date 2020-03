Harp around the World - eine musikalische Reise mit der Harfeinistin Uschi Laar

35 Jahre musikalische Reisen durch die Welt und ein intensiver Dialog mit Musikern aus den verschiedensten Kulturkreisen hat Uschi Laar in einem unerschöpflichen Repertoire an Weltmusik im eigentlichen Sinne verarbeitet. Die Leichtigkeit des Seins mit schwingenden lateinamerikanischen Rhythmen und Melodien, sowie Ausflüge in den Jazz stehen an diesem Frühlingsmorgen im Vordergrund. Zwischendurch webt Uschi Laar immer wieder ruhige oder auch inhaltlich gehaltvolle Kompositionen aus ihrer eigenen Feder mit ein.

Uschi Laar ist ausgebildete Harfenistin und konzertiert seit Anfang der 1980er Jahre mit verschiedensten Projekten weltweit auf den großen Bühnen der internationalen Musikszene. Sie veröffentliche zahlreiche CDs, eine vielbeachtete Harfenschule mit Ihrer eigenen Lehrmethode sowie verschiedene Repertoiresammlungen für Harfe.