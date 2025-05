„Ein Traum geht auf Tournee“, so beschreiben Katrin und Werner Unterlercher, bestens bekannt durch das Herbert Pixner-Projekt, ihre Symbiose aus Volksmusik und Klassik.

Was als einmaliges Unterfangen geplant war hat so große Resonanzen hervorgerufen, dass sie damit nun auf Tour gehen. Wir freuen uns außerordentlich, dass die Deutschland-Premiere beim Hohenloher Kultursommer stattfindet. Ihre musikalischen Geschichten erzählen sie somit symphonisch, was ihre Klangwelt noch magischer, teils mystischer und auf alle Fälle mitreißender werden lässt. Vom String Slalom geht es in die Auszeit, vom Eldorado zum Harfen-Höllenritt. Dem Publikum ist „Harpiness“ jedenfalls gewiss.

Konzert #23

Katrin Unterlercher Harfe & Hackbrett –– Werner Unterlercher Bass & Gitarre

Varga Quartett

Pavol Varga & Katarina Veselská Violinen –– Peter Zwiebel Viola –– Stefanie Huber Cello

Norbert Amon Klarinette –– Ivica Habrisová Querflöte –– Thomas Gindl Schlagzeug