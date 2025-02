Harriet - Der Weg in die Freiheit

Harriet gelingt die Flucht aus der Sklaverei. Doch der Gedanke an all die Menschen, die sie zurücklassen musste, lässt sie nicht ruhen. Also wagt die junge Frau eine Befreiungsmission, die in die Geschichte eingehen wird: Mit Verbündeten wie dem Sklaverei-Gegner William Still und der Unternehmerin Marie Buchanon riskiert Harriet Gefangennahme und Tod, um mit der Organisation Underground Railroad Menschen in Sicherheit und Freiheit zu bringen. Basierend auf dem Leben einer der größten Heldinnen Amerikas, erzählt "Harriet" die Geschichte von Harriet Tubman, die allen Hindernissen zum Trotz den Verlauf ihres Lebens und das Schicksal der Nation änderte.