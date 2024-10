Harry Allen/Martin Sasse Quartett

Ein Gipfeltreffen der Swingmeister wird das Zusammenspiel von Harry Allen und Martin Sasse gerne genannt.

Schon als junger Pianist hat Martin Sasse 2002 im Jazzkeller Benny Bailey begleitet – seither ist er gefragt von allen Jazzgrößen, die vom Swing nicht lassen wollen. Und so umtriebig sowohl als Bandleader als auch künstlerischer Leiter des Jazzclubs King Georg in Köln, so energetisch ist sein Tastenspiel. Harry Allen weiß das und macht nur mit ihm lange Tourneen durch Europa.

Der hochdekorierte Tenorist transportiert die Musik seiner Vorbilder wie Lester Young, Stan Getz oder Zoot Sims mit noch feineren ästhetischen Höhenflügen ins 21. Jahrhundert. Das hat nichts mit Nostalgie, sondern mit Respekt zu tun. Martin Sasses angestammtes Trio geht diesen Weg ohnehin, beide Rhythmiker, Markus Schieferdecker und Joost van Schaik, konnten Sie schon bei uns im Jazzkeller erleben.

Und eben deshalb freuen Sie sich auf den Groove und Swing zum Wippen bei diesem Gipfeltreffen!