Harry Keaton - Das magische Klassenzimmer

Hatten Sie eine schöne Schulzeit? Oder ist diese Zeit ein Horror für Sie? Wie auch immer - Wir empfehlen Ihnen dringend Nachsitzen bei Dr. Keaton. Denn bei Harry Keatons „Magischer Doppelstunde“ werden Sie die Schule erleben wie nie zuvor:

Mit spektakulären Illusionen, unglaublichen Experimenten und ganz viel Humor. Ganz gleich, ob Sie Schüler, Lehrer oder Eltern sind: Sie werden diese Schulstunde nie mehr vergessen. Hier dürfen Sie über eigentümliche Lehrer lachen – ohne Klassenbuch-Eintrag. Ihre Augen, Nasen und Ohren werden Bauklötze staunen. Hier können Sie in Erinnerungen schwelgen und natürlich auch etwas lernen. Und das macht sogar Spaß!Harry Keaton bietet Ihnen eine Klassenfahrt quer durch alle Fächer: Deutsch, Mathe, Latein, moderne Fremdsprachen, Naturwissenschaften, Sport … Erleben Sie absurde Rechenaufgaben mit verblüffenden Ergebnissen. Entdecken Sie die ungelösten Rätsel der deutschen Sprache. Sehen Sie eine Show mit physikalischen Experimenten, magischen Geheimschriften, Bluff-Strategien und viel Magie. Lernen Sie Repetenten und Verweiler kennen, Durchwurstler und Schwellendidaktiker. Peinliche und geniale Lehrer fehlen in diesem verblüffenden Programm ebenso wenig wie eigentümliche Schulleiter: Willkommen beim Grusel-Kabinett im deutschen Schulalltag.Der promovierte Sprachwissenschaftler ist die perfekte Besetzung für diese Aufgabe: Denn einst wollte Keaton Lehrer werden. Früher oder später wäre er wohl mutiert: Zu jener Sorte Mensch, die im Urlaub ständig den Reiseführer verbessern. Selbst Liebesbriefe gibt der Lehrer ja bekanntlich korrigiert zurück.Für den Beruf des Lehrers hat Harry Keaton tapfer studiert. Außerdem bringt er als Lehrkraft die besten Voraussetzungen mit: Seine Handschrift ist völlig unleserlich – also perfekt, um an der Tafel zu schreiben. Schon als kleiner Junge stand er auf der Bühne, zauberte in der Schule und veranstaltete dort Quizspiele. Und gute Lehrer haben oft auch Entertainer-Qualitäten.Als Bühnenkünstler verfolgt Keaton das Thema „Schule“ bis heute. Er lernt eine Frau kennen, heiratet sie und was muss er mit Schrecken feststellen: Sie ist Lehrerin. Selbstverständlich hat er sofort die Scheidung eingereicht. Sie will es aber noch ausdiskutieren …An diesem Abend wird Harry Keaton auf magische Art die verrücktesten Schul-Erlebnisse der Zuschauer aufspüren. Er wird alles auf den Kopf stellen, was wir in der Schule gelernt haben. Wer weiß, vielleicht entwickeln auch Sie bald einen untrüglichen Riecher für Spickzettel. Vielleicht können Sie bald Zettel flüstern hören (lassen Sie es in der Klasse niemanden merken!) Und vielleicht werden Sie als Musiklehrer mit ihrer Stimme künftig einen wahrhaft durchschlagenden Erfolg haben.Willkommen zu „Das magische Klassenzimmer“Die Show über Schule, für Schüler, Eltern und Lehrer.

Konzept: Anja Wiese

Regie: Jo van Nelsen

www.harrykeaton.de