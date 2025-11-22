Harry Potter Kochkurs

Welcher Muggel möchte in die magische Welt der Harry Potter Speisen eintauchen? Von Butterbier bis Kürbispasteten - alles was es in Hogwarts zu essen gibt wird hier selbst zubereitet.

Wir entdecken gemeinsam die verschiedenen Rezepte der magischen Welt von Harry Potter und zaubern ein köstliches Menü! Teilnahme von Kindern bis 10 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen Bitte mitbringen: Küchenschürze, Vorratsbehälter, Getränk.