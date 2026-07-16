Harry Potter Marathon - Die 24 Stunden von Hogwarts

DAS Ereignis für alle Harry-Potter-Fans. ALLE Verfilmungen von J.K. Rowlings Zauberlehrlings-Saga!

Harry-Potter-Marathon 2026 – Magische 24 Stunden im Kino!

Tauche ein in die Welt von Harry Potter! Erlebe alle Verfilmungen von J.K. Rowlings epischer Zauberlehrlings-Saga hintereinander in einem einzigen, unvergesslichen Marathon!

Wichtige Infos für alle Hexen und Zauberer:

Wie lange dauert der Marathon?

Deine magische Reise beginnt am Freitag, den 28. August 2026 um 19:00 Uhr und endet ca. 24h später am Samstag, den 29. August 2026 um ca. 18:30 Uhr.

Gibt es Pausen?

Natürlich! Zwischen den Filmen wird es kleine und größere Pausen geben. Die Länge der einzelnen Pausen variiert zwischen 10 und 75 Minuten.

Folgender Ablauf ist aktuell geplant. Bitte beachte, dass der Zeitplan eventuell am Tag des Events noch leicht angepasst werden kann.

19:00 – 21:47 Uhr Harry Potter und der Stein der Weisen

21:47 – 21:57 Uhr: Kleine Pause (10min)

21:57 – 00:35 Uhr: Harry Potter und die Kammer des Schreckens

00:35 – 01:15 Uhr: Große Pause mit Mitternachtssnack (40min)

01:15 – 03:36 Uhr: Harry Potter und der Gefangene von Askaban

03:36 – 03:46 Uhr: Kleine Pause (10min)

03:46 – 06:23 Uhr: Harry Potter und der Feuerkelch

06:23 – 07:23 Uhr: Große Pause mit Frühstück (60min)

07:23 – 09:41 Uhr: Harry Potter und der Orden des Phönix

09:41 – 09:51 Uhr: Kleine Pause (10min)

09:51 – 12:24 Uhr: Harry Potter und der Halbblutprinz

12:24 – 13:39 Uhr: Große Pause (75min)

13:39 – 16:05 Uhr: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1

16:05 – 16:15 Uhr: Kleine Pause (10min)

16:15 – 18:30 Uhr: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2