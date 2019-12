Harry Potter: Rita Kimmkorn und die fake news

Mit spitzer giftgüner Feder schreibt Rita Kimmkorn Geschichten für den „Tagespropheten“ und die „Hexenwoche“ und spinnt dabei zumeist um ein kleines Fünkchen Wahrheit eine große Portion Erfindung.

Oft mit sehr unangenehmen Folgen für die Personen, die sie im wahrsten Sinne des Wortes auf der Kimme hat oder aufs Korn nimmt. Ihr Animagus, den sie aus gutem Grund vor dem Zaubereiministerium geheim hält, ist dabei passenderweise ein kleiner wanzenähnlicher Käfer. Anhand von Rita Kimmkorns unverfrorenen Methoden diskutieren wir darüber, was Fake News sind und wie man sie erkennt. Wir erarbeiten uns Methoden und Regeln für guten Journalismus und stellen uns dabei auch die Frage, warum die Pressefreiheit so ein hohes Rechtsgut in einer Demokratie ist. Referenten: Dominik Rehermann, Stephanie Lorenz (Landeszentrale für politische Bildung)

Workshop ab 10 Jahren, keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei

Veranstaltung im Rahmen des Projektes „Von Hogwarts nach Wakanda-Staffel 2. Eine Reise zu Demokratie und Werten in modernen Mythen“ in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung BW.

Das Café des Merlin hat ab 10 Uhr geöffnet, es wird ein kleines Frühstück angeboten.

https://blog.merlinstuttgart.de/tag/von-hogwarts-nach-wakanda/