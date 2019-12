Harry Potter und der Feuerkelch - in Concert

× Erweitern stuttgartkonzert.de/presse.html Harry Potter in Concert

Das vierte Jahr in Hogwarts bedeutet große Veränderungen: Harry Potter und seine Freunde müssen sich bisher ungeahnten Aufgaben stellen.

Nach den ersten drei Abenteuern wird nun auch der vierte Teil "Harry Potter und der Feuerkelch" auf Großbildleinwand zu erleben sein. Während ein großes Symphonieorchester die Filmmusik von Patrick Doyle Note für Note und perfekt abgestimmt auf den Film live zu Gehör bringt, können die Zuschauer in diesem einzigartigen multimedialen Event erleben, welche Herausforderungen das neue Schuljahr mit sich bringt. Harry Potter nimmt stellvertretend für Hogwarts am Trimagischen Turnier, einem nervenaufreibenden Wettkampf dreier Zaubereischulen, teil. Dabe trifft er auf einen Drachen und Wassermenschen, muss ein verzaubertes Labyrinth überwinden und vieles mehr!

HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & - Warner Bros. Entertainment Inc. WIZARDING WORLD trademark and logo © & - Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s19)