Harry Potter und der Stein der Weisen in Concert

Vor über 20 Jahren wurde ein zarter Junge mit runder Nickelbrille und blitzförmiger Narbe auf der Stirn quasi über Nacht berühmt: Harry Potter, das Waisenkind mit den magischen Kräften.

Aufgewachsen in der Menschenwelt, eröffnet ihm der hünenhafte Hagrid an seinem elften Geburtstag: „Du bist ein Zauberer, Harry“, und nicht irgendein Zauberer: Er allein soll die Fähigkeit besitzen, die Macht des dunklen Magiers Voldemort zu brechen. J.K. Rowlings erfolgreiche Romane zogen nicht nur weltweit eine ganze Generation in ihren Bann, sondern ließen als achtteiliger Hollywood-Blockbuster auch im Kino Millionen Herzen höher schlagen.

Der Kinofilm mit Live-Orchester

Im Januar 2021 kommt der erste Teil „Harry Potter und der Stein der Weisen" erstmals mit Live-Orchester in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Dabei können Fans auf Großbildleinwand mitverfolgen, wie Harry sein erstes abenteuerliches Schuljahr an der Hogwarts-Schule für Zauberei und Hexerei meistert, wie er durch unheimliche Gänge und über bewegliche Treppen läuft oder auf einem Zauberbesen Quidditch-Turniere bestreitet. Ein Erlebnis der Extraklasse!

Film in deutscher Sprache

Deutsches Filmorchester Babelsberg / N.N., Leitung

in Zusammenarbeit mit Alegria Konzert GmbH